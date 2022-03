Royal Mail : Credit Suisse dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Credit Suisse dégrade son opinion sur Royal Mail de 'neutre' à 'sous-performance' et réduit son objectif de cours de 558,11 à 345 pence, nouvelle cible indiquant une baisse potentielle de 10% pour le titre de l'opérateur postal britannique.



'Le marché paie une marge d'EBIT durable de 5%, mais nous considérons que son profil de marge normalisée est de 4%, ce qui, couplé à de lourds besoins d'investissement, rend le titre surévalué', estime le broker.



Credit Suisse se dit inférieur d'environ 25% aux consensus pour l'EBIT 2022-23 'avec l'affaiblissement des volumes de colis, la pression sur les coûts résultant d'un accord de rémunération inopportun et les insuffisances de l'objectif de marge de la division GLS'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

