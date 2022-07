Rolls-Royce : UBS abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - L'analyste estime que de multiples incertitudes subsistent à l'horizon. UBS confirme son conseil neutre sur la valeur mais réduit son objectif de cours à 102 pence (au lieu de 144,5 pence).



' Nous réduisons le chiffre d'affaires de l'exercice 22 de 1% et l'EBITA sous-jacent de 5%, et réduisons également nos prévisions à moyen terme pour tenir compte d'une reprise des heures de vol plus lente que prévu au premier semestre 22, en particulier dans la région APAC, et de la hausse des coûts de main-d'oeuvre et de matériel ' indique UBS.



