Rolls-Royce : Oddo n'est plus à sous-performance

(CercleFinance.com) - Oddo BHF relève son opinion sur Rolls-Royce de 'sous-performance' à 'neutre' avec un objectif de cours rehaussé de 90 à 160 pence, mettant en avant 'la nouvelle trajectoire de FCF liée à l'amélioration plus rapide de l'offre long-courrier' du motoriste britannique.



Le bureau d'études fait toutefois encore part de 'quelques doutes concernant l'ampleur du changement que le nouveau management est prêt à mettre en oeuvre ainsi que la dépendance de la principale division à un seul programme (Trent XWB)'.



Sur la base de son nouvel objectif de cours, le titre se traiterait sur un PE 2024 de 18,2 fois et un FCF yield ajusté de 8,2%, soit une décote justifiée à ses yeux de respectivement 13% et 85% par rapport à la moyenne Safran/MTU.



