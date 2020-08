Rolls-Royce : Oddo BHF reste à 'Alléger'

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'Alléger' sur le titre Rolls-Royce, accompagnée d'un objectif de cours de 230 pence.



La cible du broker est au-dessus du cours actuel du titre, et ne laisse donc entrevoir qu'un potentiel de baisse, de l'ordre de -9%. Oddo BHF regrette en effet que, si les résultats du semestre sont 'globalement en ligne' avec les annonces de début juillet, ceux-ci soient moins bons qu'attendu s'agissant du niveau d'EBIT.



'Nous restons sur Alléger car nous prévoyons une attrition de la base installée due à un retour lent du trafic international (volume 2019 regagné à partir de 2025 uniquement) et à une accélération des mises à la retraite d'avions, mais aussi à une baisse des livraisons long-courriers jusqu'en 2025-2026', commente Oddo BHF.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.