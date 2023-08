Rolls-Royce : Oddo BHF relève sa cible sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note neutre sur le titre Rolls-Royce avec un objectif de cours relevé de 160 à 230 pence.



Le bureau d'analyses indique que la société conserve une fourchette d'heures de vol (EFH) de moteurs à forte puissance comprise entre 80% et 90% du niveau de 2019 sur l'année fiscale 23, portée par la réouverture de la Chine qui a accéléré encore plus rapidement qu'attendu.



Par conséquent, Oddo BHF relève ses estimations d'EFH à 92% de 2019 en 2023 (vs 90% précédemment) pour ensuite atteindre environ 103% en 2024, 110% en 2025 et 115% en 2026.



L'analyste table par ailleurs sur un upside à court terme de la division Power System, estimant que le segment devrait ressentir, le double effet d'un meilleur pricing et de l'intervention du nouveau management sur les dépenses et les investissements.



Dans ce contexte, le broker relève respectivement ses BPA de 53.1% / 26.7% / 17.2% sur les années fiscales 2023 / 2024 / 2025.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.