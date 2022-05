Rolls-Royce : Oddo abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Rolls-Royce, avec un objectif de cours abaissé de 99 à 90 pence.



Le bureau d'analyses estime pourtant que les perspectives dans l'aéronautique civile sont 'convaincantes', avec notamment une croissance du CA ' low double digit ' et une marge opérationnelle ' high singledigit ' (vs 10% et 7.4% respectivement pour le consensus VA 2025).



Pour Oddo, toutefois, cette trajectoire ciblant une rentabilité moyen terme pour la division Civil Aerospace n'est pas dénuée de risques. 'A court terme, les confinements en Chine ralentissent le redressement du long-courrier et à moyen terme, un pétrole élevé risque de modifier le mix en écartant les moteurs les plus rentables', indique le broker qui ajoute que le prochain catalyseur sera l'arrivée du nouveau CEO.



Enfin, l'analyste indique que Rolls dispose de couvertures à court terme sur les matières et détient des contrats essentiellement à prix fixes ou capés avec la majorité de ses fournisseurs.



'A nos yeux, ces contrats revêtent tout de même un risque car, dans l'environnement actuel, nous ne voyons pas les fournisseurs être en capacité de compenser l'inflation et nous anticipons des demandes de renégociation'.



