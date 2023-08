Rolls-Royce : Objectif de cours relevé chez Jefferies

(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Rolls-Royce, sa valeur favorite dans le secteur, avec un objectif de cours porté de 210 à 310 pence, reflétant l'adoption de son scénario optimiste précédent comme nouveau scénario de base pour le motoriste.



'Les résultats du premier semestre ont prouvé que notre scénario de ciel bleu pour Rolls-Royce était trop conservateur, avec une marge de 12,5% déjà atteinte dans le secteur civil', pointe le broker dans le résumé de sa note.



'Avec davantage à provenir des volumes dans l'après-marché et des économies de coûts potentielles', Stifel s'attend désormais à une marge dans le secteur civil de plus de 15% en 2025, et de 12,4% au niveau de l'ensemble du groupe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

