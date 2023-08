Rolls-Royce : Objectif de cours fortement relevé chez UBS

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Rolls-Royce avec un objectif de cours relevé de 200 à 350 pence, une nouvelle cible qui recèle un potentiel de progression de 73% pour le titre du constructeur britannique de moteurs aéronautiques et marins.



'Les progrès se montrent sensiblement plus rapides que prévu', constate le broker, jugeant que les objectifs du groupe pour 2023 semblent conservateurs. UBS prévoit pour sa part 2,8 milliards de livres sterling de free cash-flow sous-jacent en 2026.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

