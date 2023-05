Rolls-Royce : Jefferies confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 170p.



L'analyste estime que les performances financières sont conformes aux attentes pour l'année et s'améliorent grâce à une bonne demande et au programme de transformation qui commence à porter ses fruits.



' Les prévisions sur l'exercice sont réitérées (0,6-0,8 milliard de livres de FCF, bénéfice opérationnel de 0,8-1,0 milliard de livres) ' souligne Jefferies.



L'analyste estime aussi que les commentaires pour chaque division sont plutôt positifs, bien que les défis de la chaîne d'approvisionnement continuent d'affecter l'aérospatiale civile.



' Si les tendances actuelles se poursuivent, nous pensons que le groupe pourrait atteindre le haut de la fourchette avec les résultats du premier semestre 2023 ' indique Jefferies.



Le groupe n'a pas encore fixé de date pour sa mise à jour stratégique, qui est toujours prévue pour le second semestre de cette année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

