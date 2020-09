Rolls Royce : Crédit Suisse confirme sa recommandation

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse confirme sa recommandation de sous-performance sur le titre avec un objectif de cours ajusté à 200p (contre 210p). L'analyste estime que le manque de visibilité sur la reconstruction du bilan et la volatilité persistante des prévisions rendent l'action peu attrayante pour les investisseurs.



Crédit Suisse révise ses prévisions FCF (free cash flow) pour 2020 (-4,1 milliards GBP) et 2021 (-1,1 milliard GBP) et souligne que les sorties de trésorerie lors du premier semestre 2020 (-2,8 milliards GBP) sont conformes aux attentes du marché (-3,05 milliards GBP).



' Crédit Suisse s'interroge sur la stratégie de Rolls-Royce et craint un scénario ' grave mais plausible ' qui verrait le groupe contraint à ouvrir une ligne de crédit de 1,9 milliard de GBP ' indique le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.