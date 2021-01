Rolls-Royce : Credit Suisse abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Rolls-Royce et abaisse son objectif de cours à 53 pence - contre 59 pence précédemment.



Le broker s'appuie notamment sur la mise à jour commerciale publiée hier par le britannique, indiquant que Rolls-Royce devrait probablement faire face à une sortie de trésorerie de 2 milliards de livres sterling en 2021, quand les prévisions tablaient sur 1,14 milliard, notamment en raison de la réduction des objectifs d'heures de vol pour l'année.



'Nos prévisions pour 2022-2023 ne sont pas sensiblement modifiées et nous prévoyons un FCF 2022 de + 0,54 milliard de livres', indique Credit Suisse.





