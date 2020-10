Rolls-Royce : Crédit Suisse abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa note de ' sous-performance ' sur le titre et réduit son objectif de prix à 151p, contre 200p auparavant.



Le broker juge que la récente annonce de recapitalisation - avec l'émission de 2 milliards de livres de bonds obligataires - est cohérente avec les besoins du groupe. Cependant, l'équilibre de trésorerie ne devrait être atteint qu'en 2024, estime Crédit Suisse.



Si le plan devrait rassurer les clients, il ne résout par les défis stratégiques autour du portefeuille d'activité de Rolls-Royce, ni sa capacité à investir et à générer des rendements pour les actionnaires, poursuit le broker.



' Nous ne voyons pas Rolls-Royce comme offrant actuellement un dossier d'investissement attrayant ', conclut l'analyste.





