Rolls-Royce : Berenberg réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg a décidé de réduire son objectif de cours sur Rolls-Royce de 270 pence à 250 pence alors que le fabricant de moteurs britannique a annoncé plusieurs accords de financements la semaine dernière.



' Nous pensons que l'augmentation de capital de 2 milliards de livres, dans le cadre d'un plan de recapitalisation de 5 milliards de livres, élimine toute préoccupation concernant la liquidité du groupe (et même la solvabilité)', a déclaré le bureau d'analyses.



Berenberg a également souligné dans son analyse que les mesures d'évaluation 'sont toujours attrayantes' et 'se comparent bien aux valeurs du secteur de l'industrie aérospatiale'.



Le bureau d'analyses a déclaré qu'elle maintenait sa notation 'achat' sur les actions.



