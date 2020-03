Roche : Valeur préférée d'Oddo BHF dans le contexte actuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF a réitéré vendredi son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 266 francs suisses sur Roche après l'autorisation en urgence, par les autorités américaines, de ses tests à haut débit pour le dépistage du Covid-19.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études parisien évoque un 'petit pas' pour Roche, mais 'un bon de géant pour l'humanité' puisque cette décision va drastiquement changer les capacités de dépistage à l'échelle planétaire.



Roche estime en effet que sa capacité de production pourrait être poussée au maximum et atteindre plusieurs millions de tests par mois.



Difficile, malgré tout, d'évaluer à ce stade l'impact financier de la disponibilité de ces nouveaux tests sur le groupe suisse, fait valoir Oddo, qui rappelle néanmoins qu'un test Covid-19 est facturé autour d'une

cinquantaine d'euros en Europe et autour d'une centaine de dollars aux Etats-Unis.



Au vu de ces éléments, Oddo BHF fait de Roche sa valeur 'préférée' dans le

contexte actuel de pandémie liée au coronavirus.



Roche progresse actuellement de 6,4% à la Bourse de Zurich.



