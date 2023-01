Roche : UBS réitère son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - UBS estime que son traitement IMbrave050 est ' cliniquement pertinent mais moins commercialement '.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à Neutre sur la valeur avec un objectif inchangé de 315 francs suisses.



' IMbrave est un succès précoce mais l'opportunité commerciale est limitée et le consensus sur Tecentriq a besoin de plus d'essais pour réussir ' indique UBS.



Rappelons que l'étude de phase III IMbrave050, portant sur Tecentriq plus Avastin chez des personnes atteintes d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) à un stade précoce à haut risque de récidive après une intervention chirurgicale, a atteint son critère principal.



Lors de l'analyse intermédiaire de cette étude, l'association Tecentriq-Avastin a en effet montré une amélioration statistiquement significative de la survie sans récidive de cancer du foie, par rapport à la surveillance active.



