Roche : Stifel reste optimiste sur la valeur

(CercleFinance.com) - Stifel recommande l'achat sur la valeur Roche avec un objectif de cours à 400 CHF.



' La persistance d'une performance mitigée par rapport aux autres entreprises du secteur constitue un risque ', estime l'analyste.



Stifel illustre son propos en rappelant que Roche a indiqué qu'au cours des quatre prochaines années, environ 7 milliards de CHF de ventes pourraient être perdus au profit des biosimilaires, tandis que 18 milliards de CHF de chiffre d'affaires supplémentaire proviendraient des médicaments existants et d'une très faible partie des nouveaux médicaments.



' Avec une base de référence de 45 milliards de CHF pour 2021, les ventes nettes supplémentaires de 11 milliards de CHF sur quatre ans représentent potentiellement un taux de croissance annuel moyen de seulement 5,5 %. Alors que la croissance et les marges de diagnostics sur la même période ne sont même pas sûres d'atteindre ce niveau, nous remettons en question la compétitivité du TCAC du BPA de base sur 2022-25. '



Malgré tout, il y a des motifs d'espoir pour Stifel avec beaucoup de résultats cliniques à venir dans les prochains mois qui pourraient changer la donne. ' Selon nous, les antécédents de Roche sont très solides et les neuf derniers mois ne sont que des parenthèses dans une longue tendance positive où le groupe n'a cessé de se développer et créer les meilleurs médicaments de leur catégorie sur une grande variété de marchés. '



