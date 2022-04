Roche : Stifel reste à l'achat après des chiffres 'mitigés'

(CercleFinance.com) - Stifel a renouvelé lundi sa recommandation d'achat sur Roche, assortie d'un objectif de cours de 4100 francs suisses, suite à la publication par le laboratoire bâlois de chiffres trimestriels jugés 'en demi-teinte'.



Dans une note de réaction, l'analyste souligne que le chiffre d'affaires de premier trimestre meilleur que prévu du groupe biopharmaceutique suisse tient surtout à la performance de sa branche de diagnostic, dont les revenus ont grimpé de 24%.



A l'inverse, les résultats de la division pharmaceutique se sont révélés plus décevants, souligne Stifel, avec un chiffre d'affaires ressorti légèrement inférieur aux attentes du consensus, un écart qu'il justifie par les ventes moins bonnes que prévu de Lucentis (dégénérescence maculaire liée à l'âge) et de Tecentiq (cancer bronchique).



Au-delà des chiffres d'activité dévoilés ce matin, l'intermédiaire retient de la publication l'annonce de l'échec de son étude de phase II dans le cancer du sein, une nouvelle déconvenue après le revers déjà essuyé par l'essai Skyscraper-02 dans le cancer du poumon.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

