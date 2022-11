Roche : Stifel dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Stifel dégrade sa recommandation sur Roche de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 375 à 345 francs suisses, dans une note consacrée à six grands noms européens du secteur pharmaceutique.



'Nous nous attendons maintenant à ce que les investisseurs se concentrent beaucoup sur les perspectives pour 2023 qui comportent un risque de nouvelle année de transition', indique le broker au sujet de Roche, pointant une base de comparaison défavorable.



Par comparaison avec le groupe helvétique, Stifel maintient des conseils 'conserver' sur Novartis et GSK, ainsi que des positions 'achat' sur Sanofi, Novo Nordisk et AstraZeneca, ce dernier faisant figure de valeur favorite ('top pick') pour le dernier trimestre 2022.



