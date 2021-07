Roche : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo réitère sa note de 'sous-performance' sur le titre Roche, avec un objectif de cours relevé de 290 à 330 CHF.



Le bureau d'analyses indique que la publication 'solide' du premier semestre témoigne notamment d'une bonne dynamique des ventes des derniers lancements (+30% au 1er semestre) et d'une activité diagnostic tirée par les tests Covid (+2,5 MdsCHF de ventes supplémentaires).



Cependant, le manque de visibilité sur l'évolution des cas ainsi que l'impact biosimiliaires conduisent Roche à maintenir sa guidance annuelle 2021.

'Le marché reste essentiellement focalisé sur le pipeline de la société et tout particulièrement sur les résultats attendus de gantenerumab dans Alzheiler, mi-2022', précise Oddo.



L'analyse ajoute qu'une approbation de gantenerumab en amont des résultats lui semble peu probable. 'Nous sommes en ligne avec le discours du management alors que la valorisation actuelle du titre intègre une part non négligeable du succès de gantenerumab. Les attentes sont même réelles alors que nous sommes de notre côté extrêmement prudents considérant que gantenerumab est une option libre à notre valorisation, le consensus enregistre déjà 3,3 MdsCHF en 2026 avec des premières ventes dès 2022', conclut-il.



