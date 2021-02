Roche : Oddo confirme son opinion après les résultats

(CercleFinance.com) - Oddo estime que l'analyse des résultats du 2ème semestre montre un semestre décevant, clairement sous les attentes.



' Les ventes S2 sont notamment 5% sous le consensus principalement lié à une performance très mauvaise en Pharma qui recule de 12% ' souligne l'analyste.



' Enfin, la déception du S2 est un peu limitée sur la bottom line avec un Résultat Opérationnel Core 2.5% sous les attentes et un BPA Core 1.5% infèrieur au consensus '.



' Mais ce sont surtout les perspectives 2021 qui devraient décevoir. Roche anticipe des ventes entre 55.4 et 59.5 MdCHF et un BPA Core entre 18.2 et 19.5 CHF. Le consensus en 2021 est à 61.5 MdCHF et 20.01 CHF respectivement). Des révisions en baisse de l'ordre de 6-7% sont par conséquent à anticiper ' souligne le bureau d'analyses.



Oddo confirme sa recommandation à Sous-performance avec un objectif de 290 CHF.



