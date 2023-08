Roche : Oddo BHF reste prudent après des données d'étude

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' et son objectif de cours de 265 francs suisses sur Roche, au lendemain de la publication de résultats intermédiaires jugés 'en demi-teinte et non conclusifs à ce stade' pour l'étude de phase III SKYSCRAPER-01.



Le bureau d'études déclare rester prudent dans l'attente de l'analyse finale de l'OS (survie globale) pour cette étude évaluant la combinaison tiragolumab et Tecentriq dans le cancer du poumon non à petites cellules métastatique.



'Au-delà des perspectives financières moroses en 2023, nous anticipons un newsflow clinique plutôt pauvre à moyen terme à l'exception des résultats d'OS de SKYSCRAPER-01 qui pourraient être un point d'inflexion important pour le titre', affirme l'analyste.



