Roche : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'sous-performance' sur Roche avec un objectif de cours abaissé de 270 à 265 francs suisses, suite à la baisse de ses estimations, et jugeant la valorisation 'peu attractive au regard de la croissance bottom line à moyen terme'.



'Au-delà des perspectives moroses en 2023, les récents échecs cliniques (etrolizumab, gantenerumab, giredestrant, tiragolumab, crenezumab, etc) ont alimenté un sentiment de défiance à l'égard de la société et sa capacité à renouveler son portefeuille', pointe-t-il.



'Les prochains catalyseurs cliniques clés nous semblent risqués', estime par ailleurs l'analyste, mentionnant les résultats de SKYSCRAPER-01 fin 2023/début 2024 et de giredestrant dans le cancer du sein HR+/HER2- (lidERA) en 2024.



