Roche : Morgan Stanley reste à 'Surpondérer'

(CercleFinance.com) - L'analyste Morgan Stanley confirme ce mardi sa recommandation 'Surpondérer' sur le titre Roche, accompagnée d'un objectif de cours de 360 francs suisses.



'L'érosion biosimilaire aux États-Unis s'accélère, conformément à nos attentes : les données pour janvier 2020 ont confirmé une accélération continue de l'adoption biosimilaire des anciens médicaments d'oncologie de Roche, Avastin, Herceptin et Rituxan. Ces données sont globalement cohérentes avec les données de revenus de Symphony Healthcare Solutions (SHS) et sont conformes à nos attentes', retient le broker.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer