Roche : Les prévisions de Credit Suisse sur 2021 et 2022

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 46,7 milliards de francs suisses sur neuf mois en hausse de 6% en données publiées (8% à taux de change constants), tiré par une hausse de 39% de la division diagnostics en raison notamment de la forte demande de tests liés au Covid-19.



Suite à cette annonce Credit Suisse reste neutre sur le titre avec un objectif de cours de 350 francs suisses.



' Les fortes ventes du troisième trimestre ont dépassé de 3% les attentes. L'amélioration est due en grande partie aux solutions COVID qui devraient totaliser plus de 6,7 milliards de francs suisses pour l'exercice 2021 (2,8 milliards de francs suisses pour l'exercice 20) ' indique l'analyste.



' Pour l'année fiscale 2022, nous prévoyons actuellement 3,2 milliards de francs suisses de ventes de solutions COVID. Dans l'ensemble, nous nous attendons actuellement à une baisse de 3% du chiffre d'affaires du groupe pour l'exercice 2022, mais un contrôle rigoureux des coûts, le BPA pourrait bien être maintenu ' rajoute Credit Suisse.



' Roche devra continuer à innover plus rapidement que ses pairs, ce que le groupe a toujours su faire historiquement '.



