Roche : Jefferies relève sa recommandation à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Roche, portée de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 355 à 375 francs suisses.



L'intermédiaire explique que la dynamique favorable dont bénéficient les ventes d'Ocrevus (sclérose en plaques), Hemlibra (hémophilie), Tecentriq (anti-tumoral) et Evrysdi/risdiplam (SMA) fait plus que compenser l'érosion des ventes d'Avastin, Herceptin et Rituxan, tous confrontés à l'apparition de médicaments génériques.



Par conséquent, Jefferies estime que la croissance du chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique peut désormais sembler pérenne, sachant que les mesures d'efficacité et de réduction de coûts sont appelées à soutenir ses marges.



L'analyste s'attend ainsi à ce que le groupe renoue avec une croissance moyenne de ses ventes de l'ordre de 5% par an à compter de 2024, avec des bonnes nouvelles potentielles au niveau de son 'pipeline' de médicaments.



En résumé, Jefferies considère que Roche incarne un nom de qualité et défensif au sein des grandes capitalisations européennes du secteur de la santé, l'excellence de sa recherche et développement (R&D) justifiant selon lui la prime sur laquelle le titre se traite actuellement.



