Roche : Jefferies passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Jefferies a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Roche de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours lui aussi rehaussé, de 330 à 400 francs suisses.



Suite au feu vert accordé par la FDA à Aduhelm de Biogen, le broker américain déclare s'attendre à ce que Roche lance une procédure d'enregistrement accélérée pour son gantenerumab dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.



Dans l'optique d'une mise sur le marché du médicament à la fin 2022, Jefferies dit anticiper des ventes mondiales qui pourraient atteindre six milliards de dollars par an à horizon 2032, soit une valeur nette de 10 francs suisses par action.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.