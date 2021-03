Roche : Jefferies n'est plus à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies dégrade son conseil sur Roche de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 360 à 330 francs suisses, voyant 'un profil désormais moins différencié par rapport à ses pairs pour un meilleur risque-rendement ailleurs'.



Le broker note des risques qui pèsent sur les principaux moteurs de croissance du groupe, notamment Kadcyla, Ocrevus et Tecentriq, et se déclare plus prudent que le consensus au sujet des biosimilaires.



'Les opportunités de blockbusters à moyen terme demeurent, mais le consensus sur les ventes a probablement déjà intégré des succès de Polivy en première ligne et de l'adjuvant de Tecentriq', poursuit-il.



