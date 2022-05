Roche : Jefferies dégrade à 'conserver'

(CercleFinance.com) - Jefferies a dégradé vendredi sa recommandation sur Roche, ramenée de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours maintenu à 360 francs suisses.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier souligne que le titre demeure une valeur défensive de choix au sein du secteur européen de la pharmacie, avec une prime élevée justifiée par des perspectives encourageantes dans le développement de nouveaux médicaments.



L'analyste estime toutefois que les récents échecs essuyés par le laboratoire dans le domaine de l'oncologie sont venus obscurcir son avenir et que la méfiance des investisseurs pourrait s'intensifier en vue de la publication de données importantes dans l'Alzheimer, prévues au quatrième trimestre.



Dans ce contexte, Jefferies dit actuellement préférer le titre GSK, qui est en train de scinder son activité de santé grand public, ou celui de la valeur sûre Novartis.



