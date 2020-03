Roche : Dans la 'conviction list' de Goldman Sachs

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé mercredi avoir intégré Roche au sein de sa liste de valeurs recommandées ('conviction list'), mettant en évidence le profil défensif de la valeur au sein de l'environnement boursier actuel.



Dans une note consacrée au secteur européen de la santé, le bureau d'études se met aujourd'hui à la recherche de titres dont la valorisation lui apparaît déconnectée des fondamentaux suite à la récente purge des marchés



Goldman - qui affiche une recommandation d'achat sur Roche assortie d'un objectif de cours de 400 francs suisses - explique à ce titre que la dynamique de croissance du laboratoire suisse lui semble 'sous-appréciée' par les investisseurs.



Plus globalement, la détention de titres Roche - dont la valorisation n'intègre ni son bilan 'solide' ni son cash flow confortable - lui semble 'bien adaptée' à l'environnement de marché actuel, marqué par une volatilité exacerbée.



L'action Roche s'inscrit actuellement en progression de 0,9% à la Bourse de Zurich.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Votre avis Message : Envoyer