Roche : Credit Suisse réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Credit Suisse estime que les bénéfices du deuxième semestre ont été inférieurs de 3% au consensus mais supérieurs de 3% à l'indice Crédit Suisse.



L'analyste confirme son conseil Surperformance et son objectif de cours de 380 CHF.



Credit Suisse augmente le rythme des ventes de Vabysmo et vise maintenant un potentiel de ventes maximales de 5,5 milliards de dollars.



' Conformément aux prévisions, nous augmentons le déclin lié au COVID au cours de l'exercice 23 '.



' Nous actualisons également nos hypothèses de change, ce qui réduit les ventes et les bénéfices d'environ 3 %. Dans l'ensemble, nous réduisons les ventes de 2023-27 de 1,6% et le BPA de base de 2% ' souligne Credit Suisse.



