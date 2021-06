Roche : Berenberg remonte sa valorisation

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé lundi son objectif de cours sur Roche, qu'il porte de 320 à 340 francs suisse en raison des perspectives jugées prometteuses d'un traitement de la maladie d'Alzheimer.



Le courtier allemand - qui maintient une recommandation 'conserver' sur le titre - explique que l'intérêt des investisseurs pour Roche s'est réveillé la semaine dernière avec l'autorisation par la FDA d'un médicament expérimental contre Alzheimer développé par l'américain Biogen, aduhelm.



Le mécanisme d'action de gantenerumab, la molécule de Roche, est en effet similaire à celui d'aduhelm, explique Berenberg dans une note de recherche.



Le broker - qui rappelle que le marché du traitement de l'Alzheimer est aujourd'hui très limité malgré un potentiel estimé à plus de 50 milliards de dollars - relève en conséquence sa valorisation sur gantenerumab, ce qui le conduit à remonter son objectif sur le titre.



