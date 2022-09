Roche : Berenberg relève son conseil et passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Berenberg a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Roche, qu'il porte de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 350 à 380 francs suisses.



Dans une note sectorielle, le bureau d'études allemand estime qu'il est temps de 'revisiter' le dossier après que le titre a sous-performé le secteur depuis le début de l'année.



L'analyste fait pourtant remarquer que le laboratoire suisse a réussi à surmonter une période caractérisée par l'arrivée à expiration des brevets sur ses médicaments les plus anciens grâce à la croissance générée par ses nouveaux traitements et par son activité de diagnostic.



Berenberg s'attend ainsi à ce que le groupe bâlois affiche une croissance de son chiffre d'affaires proche de 5% sur le moyen terme, juste en-dessous de la moyenne du secteur.



Mais avec un PER 2024 de 16,3x, contre 14,8x pour le reste du secteur, l'intermédiaire juge que ce titre de qualité est aujourd'hui 'sous-valorisé'.



