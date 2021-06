Roche : AlphaValue rehausse sa valorisation

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé lundi sa valorisation sur le titre Roche, qu'il fait passer de 310 à 353 francs suisses, voyant dans ce groupe 'phare' de l'industrie biopharmaceutique un bénéficiaire des tendances à l'oeuvre sur le long terme au sein du secteur.



'Au vu de l'exposition importante du groupe à des marchés à fort potentiel tels que l'oncologie, le diagnostic, l'immunologie et les neurosciences, ainsi que de ses résultats robustes dans la R&D avec des projets prometteurs dans les tuyaux, nous avons relevé nos estimations', explique le bureau d'études parisien dans une note.



AlphaValue - qui maintient une recommandation 'accumuler' sur la valeur - affiche un objectif de cours à six mois de 380 euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.