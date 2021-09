Rightmove : Liberum relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - Liberum relève sa recommandation sur Rightmove de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 535 à 820 pence, jugeant que 'sa position dominante sur le marché sous-tend sa capacité à générer une croissance constante à long terme'.



Le broker estime que le site britannique pour transactions immobilières réalisera une croissance de 9% par an en moyenne de son BPA de 2021 à 2023, et que son titre mérite de se négocier avec une prime par rapport à ses pairs.



'Il peut générer une croissance défensive au sein de son activité principale et a commencé à développer des sources de revenus supplémentaires, en monétisant sa base importante de consommateurs et d'agents immobiliers', ajoute le broker.



