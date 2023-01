Richemont : Valeur préférée d'UBS, qui relève son objectif

(CercleFinance.com) - UBS a relevé lundi son objectif de cours sur le titre Richemont, qu'il porte de 146 à 154 francs suisses, considérant le nouvel exercice 2023 comme une 'année importante' pour le groupe de luxe.



Dans une note de recherche, le broker explique s'attendre à une année 'cruciale' dans le changement de la perception du marché face au dossier, un phénomène qui devrait déboucher selon lui sur une revalorisation du cours de Bourse.



'Les investisseurs continuent de voir en Richemont un titre cyclique par nature, et ce en dépit de la réduction de son profil de risque suite aux changements opérés ces dernières années (moindre exposition aux grossistes, meilleur contrôle des stocks, élargissement de l'offre,...)', souligne UBS dans son étude.



Louant le positionnement haut de gamme du groupe, le courtier s'attend à ce que sa dynamique de résultats se poursuive et dit tabler sur une 'solide' publication le 18 janvier prochain à l'occasion de la parution de ses chiffres trimestriels.



A l'achat sur le titre, UBS en fait toujours sa valeur préférée ('top pick') au sein du secteur du luxe.



