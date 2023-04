Richemont : UBS remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS estime que les tendances fortes dans la joaillerie se poursuivent malgré la situation macroéconomique.



Le bureau d'analyse réitère son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 175 francs suisses (contre 162 francs suisses).



' La confirmation potentielle de nouvelles augmentations de prix devraient être un catalyseur pour le titre. Richemont reste notre valeur préférée ' indique UBS.



' Les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023 ont confirmé l'élan continu de la stratégie de Compagnie Financière Richemont ' rajoute UBS.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.