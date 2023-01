Richemont : UBS relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 162 francs suisses (contre 154 francs suisses). ' Les ventes du 3ème trimestre ont montré une forte dynamique de la maisons de joaillerie ' souligne le bureau d'analyses.



' Malgré un léger écart, les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023 ont confirmé l'élan continu de la stratégie de Compagnie Financière Richemont ' indique UBS.



Rappelons que Richemont a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 8% (+5% à taux de change constants) à 5,4 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre 2022-23, sur fond d'une base de comparaison forte et de perturbations d'activité en Chine continentale due au Covid.



