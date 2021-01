Richemont : UBS relève sa recommandation

(CercleFinance.com) - UBS relève sa recommandation sur Richemont de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 73,6 à 94,5 francs suisses, impliquant un potentiel de progression de 15% pour le titre de la maison de luxe helvétique.



Le broker note que Richemont a sous-performé ses pairs ces cinq dernières années, avec un retour annualisé de seulement 5% contre 19% pour le reste du secteur, mais il estime que cette longue période de sous-performance peut arriver à son terme.



'Des données suggèrent que la dynamique de la marque Cartier a accéléré de manière durable et que les pressions sur les profits de la part des distributeurs en ligne s'atténuent maintenant', souligne en effet UBS.



