Richemont : UBS réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - L'analyste indique que les marques de Richemont vont augmenter leurs prix de 10% au niveau mondial.



' La confirmation potentielle de nouvelles augmentations de prix devraient être un catalyseur pour le titre. Richemont reste notre valeur préférée ' indique UBS.



Le bureau d'analyses confirme son conseil à l'achat et son objectif de 175 francs suisses.



' Nous avons pris connaissance des augmentations de prix largement anticipées chez Cartier et VCA, qui doivent avoir lieu la semaine prochaine. Nous voyons plus de possibilités de hausse des estimations ' rajoute UBS.



