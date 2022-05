Richemont : UBS réitère son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Richemont a publié au titre de son exercice clos fin mars, un résultat en augmentation de 61% à 2,08 milliards d'euros, ainsi qu'une marge opérationnelle en amélioration de 6,5 points à 17,7%. A près de 19,2 milliards d'euros, son chiffre d'affaires s'est accru de 46% (+44% à taux de change constants).



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 151 francs suisses.



' Nous avons examiné les principales réactions des investisseurs à la suite des résultats 'apparemment' décevants de l'exercice 22 la semaine dernière '. CFR reste notre meilleur choix ' indique UBS.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

