Richemont : Stifel reste à achat, réduit sa cible

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Richemont tout en abaissant son objectif de cours de 160 à 155 francs suisses, pour refléter une dévalorisation récente de l'ensemble de pairs du groupe de luxe helvétique.



Après la publication de ses résultats annuels la semaine passée, le broker laisse inchangées ses estimations d'EBIT 2023-24, des prévisions de ventes plus élevées compensant des hypothèses de marges plus basses dans toutes les divisions.



Stifel pointe aussi 'des propos encourageants au vu de l'environnement externe volatile et incertain', avec une croissance des ventes en Asie Pacifique restée positive en avril (et en mai) en dépit des perturbations commerciales significatives en Chine.



