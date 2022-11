Richemont : Stifel réitère son conseil après les résultats

(CercleFinance.com) - Richemont a réalisé des ventes et un bénéfice d'exploitation sensiblement meilleurs que prévu au premier semestre de l'année 2023. Suite à cette annonce Stifel confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 135 CHF.



L'analyste indique que la croissance des ventes au 2ème trimestre 2023 à taux de change constant s'est accélérée pour atteindre +19% (contre +9% pour le consensus VA), ce qui implique une accélération de la croissance sur trois ans à +50% au 2ème trimestre 23, contre +36% au 1er trimestre 23.



' Toutes les divisions ont obtenu des résultats supérieurs aux attentes, en particulier Maisons Joaillères (+21% à taux de change constant contre +12% pour le consensus, en accélération de +12% par rapport au 1er trimestre 23), ce qui implique une accélération rassurante de la croissance sur trois ans, qui passe de +60% au 1er trimestre 23 à +68% ' indique le bureau d'analyses.



' Par ailleurs, la croissance au 2ème trimestre 23 de l'activité Horlogers spécialisés (+16% contre +6% pour le consensus) et des Autres Maisons (+13% contre +6% pour le consensus) est très satisfaisante.



En termes de performance régionale, l'Europe (+36%) et le Japon (+64%) se sont démarqués, mais les performances de l'Asie Pacifique (+6%) et des Amériques (+14%) devraient rassurer ' rajoute Stifel.



L'analyste estime également qu'en termes de rentabilité au premier semestre 2023, la marge brute s'est améliorée (68,9 % contre 67,9 % pour le consensus), grâce à l'évolution favorable des devises, du mix géographique et des canaux de distribution. La marge EBIT s'est améliorée (28,1% contre 26,0% pour le consensus).



' Le bénéfice des activités poursuivies a augmenté de 40% par rapport à l'année précédente, à 2,1 milliards d'euros, soit 15% au-dessus du consensus ' souligne Stifel.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.