Richemont : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Richemont, mais avec un objectif de cours rehaussé à 103 francs suisses dans le sillage de prévisions de profits opérationnels 2022-23 relevées de 8% et 5% respectivement.



'Outre la force des maisons de joaillerie et une valorisation positive de la somme des parties, le broker pointe que 'Richemont a maintenant un plan pour résoudre le problème structurel de l'érosion des parts de marché de YNAP en le transformant en un modèle hybride'.



'Couplées à son partenariat avec Alibaba et Farfetch, nous pensons que ces initiatives peuvent conduire à des avantages tangibles pour les ventes et la rentabilité de YNAP avec une vision sur deux-trois ans, résolvant un problème majeur', explique-t-il.



