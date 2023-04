Richemont : Stifel rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Richemont, l'une de ses valeurs préférées dans le luxe, tout en rehaussant son objectif de cours de 155 à 160 francs suisses, sur des projections 2024-25 de ventes et d'EBIT relevées de 2%.



Le broker affiche des hypothèses de croissance plus élevées pour ses maisons de joaillerie, pointant 'le retour d'une clientèle chinoise de toute première importance, le pouvoir de tarification et de nouveaux gains de parts de marché par Cartier et Van Cleef'.



Selon lui, ces éléments 'devraient permettre à Richemont de faire face à une période de demande en ralentissement aux Etats-Unis dans les prochains trimestres' et la valorisation du groupe de luxe helvétique semble attractive.



