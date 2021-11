Richemont : Stifel confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note 'conserver' sur le titre Richemont, avec un objectif de cours inchangé de 122 CHF.



Le bureau d'analyses met en avant des résultats semestriels bien meilleurs qu'attendu, notamment grâce au segment Jewellery Maisons dont la croissance au 2e trimestre atteint +39% par rapport au 2e trimestre 2019.



Par ailleurs, Richemont enregistre des résultats supérieurs au consensus aussi bien en matière de croissance des ventes (+65% vs +60% attendu) que d'EBIT (1,95 MdE, avec plus de 30% d'avance sur le consensus).



L'industriel helvète spécialiste du luxe profite également d'une marge brute de 63,3% contre 61,4% anticipé par le consensus, grâce à une amélioration des processus de fabrication, à un mix géographique favorable et à une part plus élevée du commerce de détail.



