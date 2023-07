Richemont : Stifel confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Stifel confirme sa note d'achat sur le titre Richemont, avec un objectif de cours inchangé de 175 CHF.



Le broker rapporte que Richemont a enregistré une croissance de +19% à taux de change constants au titre du 1er trimestre de son exercice 2024, soit la période de trois mois s'étant achevée en juin.



Cela constitue 'un solide début de l'exercice 24, globalement en ligne avec le consensus de +20%', souligne le bureau d'analyses.



La croissance du trimestre a été tirée par les principales Maisons de Joaillerie (+24% contre +23% consensus), retail (+24% vs +23% consensus) et Asie-Pacifique (+40% vs +41% consensus).



En données publiées, le chiffre d'affaires du groupe de 5,3 milliards d'euros est inférieur de 2 % aux attentes, reflétant un vent contraire de -5% sur les taux de change.



'Richemont offre une valorisation attractive et reste notre premier choix dans le secteur du luxe', conclut Stifel.



