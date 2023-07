Richemont : Stifel confirme son conseil à l'achat

(CercleFinance.com) - Stifel annonce la réduction de ses prévisions de bénéfices FY24-26E de -1,5% en raison des variations défavorables des taux de change depuis sa dernière mise à jour en mai.



' Nous continuons à prévoir une croissance organique des ventes de +12% pour l'exercice 24, avec des hypothèses légèrement plus élevées pour les Maisons de joaillerie compensant les hypothèses de croissance légèrement plus faibles pour les horlogers spécialisés et les autres maisons ' indique l'analyste.



Stifel conserve sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours révisé de 170 CHF (contre 175 CHF).



' Les investisseurs se sont pressés à l'achat lors de la mise à jour commerciale du 1er trimestre 2024 hier, mais la vente semble exagérée à notre avis. La baisse du cours de l'action de -10% hier nous semble excessive, compte tenu des réductions mineures des prévisions liées au taux de change, des nouveaux gains de parts de marché et des fondamentaux convaincants pour Cartier/Van Cleef ' indique le bureau d'analyses.



' Les investisseurs se sont surtout concentrés sur le léger recul de -2% de la division Amériques, que nous attribuons principalement à la baisse du chiffre d'affaires des grossistes en horlogerie spécialisée '.



Les ventes en Grande Chine ont augmenté de +67% en glissement annuel, avec des ventes en Chine continentale en hausse de près de 60% en glissement annuel et celles de Hong Kong/Macau ont connu une croissance à trois chiffres.



