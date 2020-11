Richemont : Oddo reste à 'alléger', remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'alléger' sur Richemont malgré un objectif de cours relevé de 50 à 58 francs suisses, dans le sillage d'un rehaussement significatif de ses estimations pour le groupe de luxe helvétique après ses résultats semestriels vendredi.



'On reste néanmoins plus de 15% en dessous des derniers cours, qui, portés par un marché et des valeurs de luxe bien orienté(e)s dans la foulée de l'élection américaine, n'ont pas manqué de saluer la bonne performance affichée au premier semestre', note l'analyste.



Oddo BHF indique qu'il lui faudrait une plus forte conviction sur la capacité des franchises joaillères à croître aussi vite que les méga marques de soft luxury en régime normalisé et sur la capacité du groupe à obtenir des résultats plus flatteurs dans les autres divisions.



