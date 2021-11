Richemont : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Richemont, avec un objectif de cours relevé de 103 à 129 CHF.



Le bureau d'analyses indique que le chiffre d'affaires du 1er semestre est ressorti à 8907 ME, soit 4% au-dessus du consensus mais que la plus grosse surprise vient de l'EBIT groupe qui atteint 1949 ME (marge à 21.9%) et sort près de +30% au-dessus du consensus Visible Alpha.



Par conséquent, Oddo remonte de 6% sa prévision de chiffre d'affaires annuel à mars 2022. 'Au final, nos prévisions d'EBIT sont rehaussées de +23% sur mars 2022 et +16% sur mars 2023 et +13% de révision sur mars 2024', poursuit le broker.



Enfin, la déconsolidation de YNAP qui se profile pourrait ajouter 5 CHF par titre, si l'opération était confirmée, conclut l'analyste.



