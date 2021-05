Richemont : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil de 'sous-performance' sur le titre Richemont, tout en relevant son objectif de cours de 78 à 90 CHF.



'La poursuite d'une forte croissance en joaillerie permet au groupe de sortir un EBIT au titre de l'année fiscale 2021 10% au-dessus des attentes' note le bureau d'analyses.



De plus, Richemont va doubler le dividende servi au titre de l'exercice écoulé, de 1 à 2 CHF, rapporte Oddo.



'Dans la foulée d'un 4e trimestre assez au-dessus de nos attentes pour Maisons Joaillères et dans le contexte de prévisions annuelles mars 2022 et mars 2023 avant publication un peu en dessous du consensus, nous remontons très significativement nos prévisions pour les deux prochains exercices, soit +5%/+6% sur le CA et de +10%/+12% sur l'EBIT', poursuit le broker.



Oddo estime toutefois qu'Hermès et LVMH 'feront mieux en sortie de crise'.



